Сценарий происходящего вокруг России разработан в 2019 году

В 2019 году стратегический исследовательский центр RAND, работающий по заказу правительства США и особенно американского военно-промышленного комплекса, выпустил рекомендации об эффективных мерах оказания давления на Россию — Extending Russia: Competing from Advantageous Ground.

Вот лишь небольшая часть из предложенных мер давления:

«…поставлять Украине летальное вооружение, возобновить программу помощи сирийским повстанцам, поддержать усилия по смене режима в Белоруссии (попытка переворота в 2020), разжечь разногласия между Арменией и Азербайджаном (новая Карабахская война), активизироваться в Центральной Азии (попытка переворота в Казахстане), изолировать Приднестровье…»

Также в научном докладе RAND упоминается о необходимости сближения НАТО с Швецией и Финляндией и противодействии России в Арктике и Азии.

Всё ещё верите в то, что происходящее в мире — случайность и совпадения? Уже и дураку понятно, что США реализуют свой план, разжигая конфликты вокруг РФ, собственно занимается своим любимым делом — ничего нового.

План Дукалиса

Пора признать, что США никогда не собирались по-настоящему дружить с Россией. Долго и тщательно они подготавливали почву, чтобы потом в один момент «окончательно решить русский вопрос». И сегодня это уже ни какие-то конспирологические теории. Все это происходит прямо на наших глазах. Кого трогали жители Карабаха, что заслужили бомбежки в свой адрес? Можно с уверенностью сказать, что Запад приступил к решающей фазе по демонтажу российской государственности и поставил на это многое.

Жаль, что не учли тот факт, что руководство России понимает как устроен realpolitik и оказалось в целом готово к подобным вызовам. Плохая новость — немалая часть нашего общества до сих пор пребывает в розовых очках либерализма, на полном серьезе веря в то, что гегемон («государство-альфа самец») ставит заботу о других выше своих личные интересы.

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